“Ahora empecé a denunciar yo…” Yanina Latorre tuvo un cruce con un hombre en la calle

La panelista de LAM protagonizó un nuevo escándalo. Yanina Latorre se peleó con un hombre en la fila del cajero automático. En un intento de hacer justicia, la panelista lo denunció por incumplir las normas en cuarentena. Todo esto después de haber acusado a sus vecinas de “denunciadoras seriales” cuando la acusaron de violar el aislamiento por salir de su casa al supermercado.

“Ahora empecé yo a denunciar. Yo estoy enloqueciendo en cuarentena. Estoy convencida. Estoy podrida de las pavadas que ponen sobre nosotros que estamos laburando. Ayer fui al cajero automático cuando salí de acá, de camino a casa. Tenía que depositar un cheque”, empezó a contar. “Había un señor con un perro, que no se pueden entrar con perros al cajero“.

“Ahora en los cajeros funciona una sola terminal para que no se acumule gente. Había un señor con un perro, que ya está prohibido, y dije, ‘lo dejo pasar’. Pasó una hora y no salía. Entro y le digo, ‘señor, ¿usted está bien?. Me dice, ‘sí, estoy depositando’. Me di cuenta de que estaba liquidando los sueldos de una empresa“, dijo la panelista.

“Yo lo entiendo, pero debe haber otra manera. Desde su casa o que vaya cuarenta veces. Porque se empezó a hacer una cola eterna. Todo el mundo se empezó a quejar porque se supone que los trámites tienen que ser cortos, rápidos, concisos, como en el super, a determinada distancia. Habían personas esperando que no cumplían esa distancia. El virus vive como dos horas en el aire. Yo me empezé a paranoiquear”, dijo.

"Llamé a la policía. Vino la policía, entró, lo sacó al señor, todos nos quejamos. El señor salió, se me quejó a mí, obviamente. Tuve un pequeño cruce hermoso con el señor. La policía lo sacó y le dijo que no se podía estar con el perro ni hacer trámites largos. Pero el tipo, dio una vuelta manzana con el perro y volvió a la cola. Llamé a la policía de nuevo", comentó. El hombre fue advertido nuevamente por la policía hasta que se retiró, todo gracias a Yanina Latorre.