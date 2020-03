“La plata no te asegura nada…” Wanda Nara vive la cuarentena en París

Wanda Nara se refugia en París, junto a su marido, Mauro Icardi, y sus hijos. La celebridad vive la cuarentena preocupada, especialmente por sus niños. A pesar de que la situación los unió, duda de qué sucederá en el futuro. En una entrevista con Caras, dijo: “Rescato la unión familiar, la comunicación, un desayuno sin correr… Organicé un montón de cosas pero la cabeza no me para de pensar“.

“¿Qué será el futuro de los nenes?. Hoy nos pusimos los cinco a pintar y yo pensaba por dentro: ¿A qué mundo los traje? Pobrecitos. Uno como padre quiere evitarles cualquier tipo de tristeza y preocupación. Creo que después de ésto la vida no va a ser igual para nadie. Ya no es igual y después de tantas muertes no vamos a ser los mismos. Esto te cambia“, dijo.

La modelo aseguró que esta situación la hizo despegarse de lo material. “Te hace ser más precavido y darle importancia a lo menos importante y decir: ‘¡Puedo vivir con menos cosas!’ Y para vivir necesitas la comida, el aire limpio, tu familia… Yo hoy siento que si tengo que volver a salir a la calle me da pánico y mucho miedo. Yo hace cuatro semanas que no salgo de mi casa ni para sacar al perro“.

“Lo decidí por los nenes y ellos tampoco salen. Y para darles el ejemplo a ellos también. Al perro lo saca Mauro hasta la esquina y vuelve, con un permiso que lo hicimos igual por más que sea para eso. Y así y todo hay mucha gente en la calle y esto no se para por eso. Sigue estando la persona que sale a correr. La fase dos es mucho más grave, que es no poder salir ni al supermercado. En Italia tuvimos el ejemplo“, dijo la modelo.

Además, Wanda Nara hizo una declaración que llamó la atención: “El coronavirus no distingue estratos sociales. La plata no te asegura nada. Y nosotros no tenemos un stock terrible en la heladera, sólo lo que vamos a comer al mediodía y a la noche. Justo tenemos un almacén chiquito cerca de casa al que va Mauro. Prefiero que compren los abuelos que están solos. En Italia hay muchísimos que viven solos“, dijo. Más sobre el tema en esta nota anterior.