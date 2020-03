“No sé si estuve enamorada de Diego…” Rocío Oliva confesó sobre su relación con Maradona

Rocío Oliva, la ex de Diego Maradona, confesó no estar segura de haber estado enamorada del futbolista. La periodista dio una entrevista para Súper Mitre Deportivo donde contó cómo había sido su relación el diez. Aseguró que se habían convertido en una pareja tóxica y que ahora está conociendo a alguien nuevo.

“Diego no se mete en mi profesión, pero si se metiera preferiría que no haga nada. Ahora no tengo vínculo, hablamos cada tanto, ¿pero de qué puedo hablar con un ex? Uno termina la relación y se termina. Fue una relación que me costó terminar, y en un momento se convirtió en una relación tóxica, a lo último“, confesó la periodista.

“Yo no siento que le hice daño a Diego, y a mí lo que me importaba era la opinión de él. No me molesta que digan que estuve por plata con él, yo también lo hubiese pensado, pero a esa gente que dice eso la entiendo. Después ven la realidad, y eso es lo que importa. Hoy veo la vida de otra manera, no sé si estuve enamorada de Diego“, dijo Oliva.

“Cuando estás en una relación linda y sana, donde tenés una persona que te da para adelante en un montón de cosas y que no te condiciona en nada, y que te hace mejor persona, hay muchas diferencias con lo anterior. A veces entrás en un entorno donde decís ‘me voy a separar cuando yo lo decida y no cuando me lo digan‘”.

“Fue mi primera experiencia de juntarme, el día a día, hubo cosas buenas. No pensé que él fuese como mi papá, pero a veces capaz esa parte de la protección termina siendo como un padre sin darte cuenta“. Por último, la periodista aclaró que actualmente no está en pareja pero está conociendo a alguien. Sobre la opinión de Diego dijo: “No sé y no me importa la reacción que puede tener Diego ante una nueva relación que tenga“.