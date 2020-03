Oriana Sabatini lanzó una canción mientras se recupera del coronavirus

Tanto Oriana Sabatini, como su novio, Paulo Dybala, tienen coronavirus. La pareja está en Italia, uno de los países más afectados por la enfermedad. Fueron diagnosticados después de hacer cuarentena obligatoria, al enterarse que un compañero del jugador, Daniele Rugani, tenía el virus. Durante su aislamiento, Oriana presentó una nueva canción, “Bad“.

“Bad” se estrenó el jueves pasado. “Me enamoré de la canción, sentí que me estaba hablando a mí. Me habían mandado una primera versión que terminó siendo diferente a la que escucharon ustedes hoy“, contó la cantante en diálogo con Bebe Contepomi. Además, la artista prometió un videoclip muy pronto.

“Soy muy exigente con esas cosas. Soy muy ‘rompe’, porque no hay nada que me moleste más que divulgar una versión de mi que no es real. Me molestaría mucho ofrecer un producto que no me representa“, agregó la cantante. La nueva canción de Oriana ya cuenta con miles de reproducciones.

Por otro lado, la cantante aseguró que lleva bien el tema del coronavirus. Ella empezó a notar los síntomas cuando tuvo dificultades para respirar. “Ahora bajaron los síntomas, estoy mejor. Sigo con la sensación de cansancio pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras estoy bien, en planos generales“, aclaró.

Sin embargo, tanto ella como su novio, siguieron haciendo ejercicio físico hasta que confirmaron la enfermedad. “Ellos mucho no nos decían cómo se estaban sintiendo. Yo los veía haciendo gimnasia, después de que me entero con el video que ella hizo que no se estaba sintiendo bien en cuanto a la respiración, y yo digo pero qué inconsciencia“, dijo la madre de Oriana, Catherine Fulop. Para más información te recomendamos la siguiente nota.