“Alguien muy especial para mí…” Lali Espósito se quebró al recordar a su prima

El sábado pasado Lali Espósito fue una de las invitadas virtuales de Andy Kusnetzoff. La cantante se presentó al “Punto de Encuentro” de “Podemos Hablar” a través de una pantalla. Lali hizo público un recuerdo que la marcó, la muerte de su prima. Al hablar de ella no pudo evitar llorar frente a los espectadores.

La consigna era elegir a alguien especial para dedicarle un pequeño homenaje. “Mi balance siempre tira para lo humano. Así que voy a elegir darle esta vela a alguien muy especial para mí, que se fue el año pasado. Es una prima hermana que se llama Virgi, ¡la Virgi’ como se dice en el interior, que se fue el año pasado con 30 años y fue ‘un aprendizaje‘”.

“Es un horror, pero lo fue para todos los jóvenes de mi familia porque nos dimos cuenta de que la vida es esto que hay enfrente, no hay mucho más. Y más allá de que uno pueda planear, ir hacia adelante que es algo que hago constantemente y está bien porque es parte de armar planes y deseos“, dijo.

“Ella me enseñó mucho a vivir ahora y a valorar la salud y el estar bien. Así que se lo dedico a mi prima Virgi y por ende a toda mi familia“, dijo. Lali se emocionó al recordar a su prima Virgi. Durante el aislamiento, la cantante eligió pasar más tiempo con su familia. Estaba en España, trabajando en una serie, “Sky Rojo“, pero volvió para instalarse en la casa de su novio.

“Estoy con mi novio, con Santi“, dijo Lali. “Él estaba acá, trabajando. Yo, en realidad, estaba trabajando en España, hacía cuatro meses que estaba viviendo allá. Y me quedaba todo el año. Y cuando se cortó toda la situación laboral y ya se sabía que la cuarentena era lo que se venía para todos, me agarré el último vuelo y me metí en mi casa tomando todas las precauciones posibles“, dijo. Para más información, te recomendamos la siguiente nota.