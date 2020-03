“Hay pequeños momentos de cortocircuito…” Lali Espósito contó cómo vive la cuarentena con su novio

Lali Espósito volvió a Argentina para refugiarse junto a su novio, Santiago Mocorrea. La cantante estaba grabando una serie para Netflix en España, “Sky Rojo“. Sin embargo, debido a la pandemia, decidió volver al país, antes de que cerraran las fronteras. Ahora está en Buenos Aires junto a su pareja. Lali estuvo en “Podemos Hablar” y dio detalles de su vida en cuarentena.

“Estoy con mi novio, con Santi“, dijo Lali. “Él estaba acá, trabajando. Yo, en realidad, estaba trabajando en España, hacía cuatro meses que estaba viviendo allá. Y me quedaba todo el año. Y cuando se cortó toda la situación laboral y ya se sabía que la cuarentena era lo que se venía para todos, me agarré el último vuelo y me metí en mi casa tomando todas las precauciones posibles“, dijo la cantante.

“Es verdad que hay un pánico que uno intenta que no lo toque, pero está en el aire. Pero bueno, el sentir que podía hacer la cuarentena en mi casa, en Buenos Aires, aunque no pueda ver a nadie, por lo menos estoy en mi hogar. Y esa sensación de hogar para mí era muy importante a la hora de vivir esta situación bastante particular en la que estamos todos inmersos. Pero, por suerte, estoy acompañada de mi novio y los dos estamos super bien“.

Después aclaró que el aislamiento no le era muy fácil. “Aunque no sea fácil, uno por ahí puede tener cierta cintura y una situación ‘cómoda’ para vivir esta cuarentena. Pero no es la misma realidad para todo el mundo. Hay gente que tiene que salir a laburar y ganarse el pan de ese día. Así que colaborando también con esas situaciones que uno sabe que están cercanas, de gente que por ahí no tiene para salir a comprar porque no hay laburo y se le empieza a complicar un poco”.

La cantante y actriz reconoció que esta situación nos pone a prueba como sociedad. “Esto pone a prueba nuestra generosidad, nuestro entendimiento“, dijo. En cuanto a su situación personal dijo: “Hay pequeños momentos de cortocircuitos naturales, donde hay que respirar un poquito y pasarlos, porque estamos todos compartiendo este momento. Pero después es lindo. No te voy a mentir que hay momentos de conexión bonita“.