Optimismo musical: la diputada de Catamarca que le canta al coronavirus

Marina Laura Andrada se siente triste. Así lo profesa su estado. Y es que la diputada compartió un curioso video para alentar a los catamarqueños en esta pandemia. “Cuando uno ama, que lindo es. Y le pone el alma entera”, son las palabras que acompañan a tan poético y musical mensaje. En el video se la ve cantando “Volveremos a brindar”, la canción con la que decidió hacer su posteo.

Al margen de la cuestión musical, ella intenta hacer un aporte. El mensaje habla de esperanza, de estar unidos, de transitar este momento de la mejor manera posible. “Gracias por permitirnos expresarnos. Compartan todos asi les llega a todos hombres y mujeres que hoy le ponen el pecho a este monstruo el COV19”, prosiguió escribiendo la diputada.

Cabe recordar que Marina Laura Andrada es una diputada provincial electa en 2019. Salió diputada por Consenso Federal y su profesión es la medicina. Ella se encuentra muy cercana al oficialismo de Jalil-Corpacci, ya que es barrionuevista o exbarrionuevista. Curiosamente, habla de la libertad de expresión, siendo esto es algo con lo que el gobierno no siempre está de acuerdo.

La esperanza no oculta a la realidad

Más allá de las diferencias ideológicas, y de si la diputada canta bien o no entona, el mensaje fue un acto de buena fé. Lástima que no siempre alcanza con intenciones, quizás podría empeñar mejor su tiempo avocándose a su profesión, o tratando de que los diputados en su conjunto hagan algo por Catamarca.

En Catamarca no hay barbijos, no hay respiradores y el sistema de salud está colapsado. Las deficiencias están todas y están juntas. La esperanza no oculta a la realidad, pero a veces nubla al sentido común. La pandemia existe y ninguna canción solucionará nada.