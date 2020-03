“Te voy a amar siempre…” La despedida de Centurión a su novia, Melody Pasini

Ayer, Ricardo Centurión afrontó una triste noticia, la muerte de su novia, Melody Pasini. La chica tenía solo 25 años y falleció de un paro cardíaco mientras manejaba por Lanús. El futbolista había perdido a su abuela hacían solo 20 días. Después de unas horas del accidente, el mediocampista de Vélez le dedicó un mensaje a Melody en su cuenta oficial de Instagram.

“Te voy a amar siempre mi amor“, escribió el jugador en su perfil de Instagram. Según informaron reportes policiales, Centurión habría tenido una crisis de nervios en medio de la calle al enterarse de la muerte de su novia, lo que alertó a varios vecinos. La chica tenía antecedentes coronarios y de enfermedades graves. Al perder el control por el paro, chocó contra otro vehículo que estaba estacionado.

Ricardo Centurión y Melody Pasini habían estado cuatro años en pareja. La chica era hincha de Racing, el club donde el futbolista dio sus primeros pasos como jugador profesional. Al enterarse de la noticia, varios colegas lo apoyaron en las redes. Entre ellos Ezequiel Lavezzi, Renzo Saravia y Neri Cardozo.

“Me voy a morir de tristeza, no es justo. Por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós mi hermosa Melody“, había escrito Centurión. El futbolista además, le pidió a los medios que respetaran su espacio personal. “Buen día hoy amanecimos desde muy temprano con todos los periodistas en la puerta de la casa de mi abuela. Por favor les pedimos que sean respetuosos y se retiren“, escribió.

“Queremos paz en estos momentos“, había dicho el futbolista. Melody lo había acompañado en momentos importantes de su carrera, como cuando viajaron a Genoa, Italia, y México, mientras el jugador se desempeñaba en Atlético San Luis.