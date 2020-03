Un guardaespaldas de la reina Isabel II tiene coronavirus

El Reino Unido está alarmado por la situación de la realeza en cuanto a la pandemia. Días atrás se conoció que el príncipe Carlos de Gales, hijo de la reina Isabel II, había dado positivo en el test de coronavirus. Por este motivo, tanto él como su esposa, la duquesa de Cornualles, Camilla Parker-Bowles, están en cuarentena. Ambos se encuentran aislados en Escocia.

Fuentes cercanas al príncipe, confirmaron que presentaba síntomas leves, y seguía trabajando desde casa. Mientras tanto, su esposa lo acompaña, a pesar de haber dado negativo en el test. Lo que preocupa al Reino Unido es, más que nada, la salud de la reina. La reina Isabel está en el grupo de riesgo de coronavirus por lo que se encuentra también en cuarentena.

Durante su aislamiento en el castillo de Windsor, se confirmó que uno de sus guardias de seguridad tenía coronavirus. El empleado se contagió mientras la reina aún residía en el palacio de Buckingham. Según informó el medio británico The Sun, el guardaespaldas asistió a la residencia todos los días, para pasear a los perros y entregar cartas y mensajes a la reina.

“Todos están aterrorizados, no solo por ellos mismos sino también por la reina y el duque. Si no se ha hecho el test a todos quienes los rodean, deberían hacerlo“, dijo el informante al diario. “Hay una palpable sensación de miedo en el aire en este momento“. Es que no solo la realeza está en riesgo. El primer ministro británico, Boris Johnson, también dio positivo en el test de coronavirus.

Tanto la reina Isabel como su esposo, Felipe de Edimburgo, se encuentran en cuarentena en el castillo de Windsor. Los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton están Anmer Hall junto a sus hijos; y los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, están en Los Ángeles. Para más información sobre la realeza, te recomendamos la siguiente nota.