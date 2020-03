“Ya estoy en mi casa..” Escracharon a Nacho Viale por romper la cuarentena

El aislamiento obligatorio se extendió hasta el 12 de abril en nuestro país. Sin embargo, más de uno violó la cuarentena. Una de las celebridades que escracharon por violar la ley, fue Nacho Viale. El nieto y productor de Mirtha Legrand abandonó su domicilio para una misión en particular. Fue a ayudar a su abuela. Sin embargo esto no lo zafó de las críticas.

“¡Abu, allá vamos! ¡Conseguí! Misión: llevarle alcohol en gel a Mirtha Legrand. Voy y vuelvo. Cuidemos a nuestras familias. Saqué el permiso para poder circular, desde hoy al domingo para ir y volver al canal. Y aclaro que no puedo y no voy a verla, lamentablemente“, había escrito el productor en su cuenta de Instagram. A pesar de haberlo advertido, recibió muchas críticas de parte de sus seguidores.

“Para los boludos de turno y que no leyeron las historias anteriores. Compré alcohol en gel para mi casa y Mirtha Legrand no tenía. Le llevé dos botellas y ya. Ya estoy en mi casa de nuevo“, aseguró Nacho Viale. De todos modos, el productor no tuvo contacto con su abuela. La estrella de El Trece está aislada por su edad.

“Estoy en casa, estoy encerrada. Yo decidí ausentarme por un tiempo, por solidaridad y por mí misma, es una decisión personal. Yo estoy bastante asustada te cuento, me asusta lo que está pasando, esta pandemia es preocupante“, había dicho Mirtha. La conductora tomó la decisión de dejar su programa en manos de su nieta, Juanita Viale.

La actriz lleva dos fines de semana como conductora de "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand". Ambos programas se filmaron el sábado pasado, para no forzar al equipo de producción y a la nueva conductora a salir de sus casas dos veces.