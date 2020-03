“Él no sabía quién era…” Tini Stoessel sobre el vivo con René

Tini Stoessel apareció por primera vez en LAM. La cantante habló de un episodio que llamó la atención en las redes. Tini hizo un vivo en Instagram con René Pérez, también conocido como Residente, y el rapero no la reconoció. No sabía que era famosa. La cantante siguió como si nada, pero el momento se hizo viral en las redes sociales.

“Yo estaba segura de que él no sabía quién era. Para mí no había ninguna duda. Yo lo seguía en Instagram, pero no es que René también me seguía y más o menos sabía algo”, explicó Tini. “Lo sigo fan y por respeto por todo lo que él hace, porque me parece un gran artista“, dijo la cantante.

“Yo estaba desveladísima a las tres de la mañana, me metí en su vivo, y le mandé el emoticón de manitos agradeciendo como buena onda. Pero en el vivo llegan tantos comentarios que tampoco se llega a ver. ¡Pero no solamente vio mi mensaje sino que me agregó a la llamada! Justo había agregado a algunos fans y pensé que también me agregaba a mí como otra fan, porque igual lo soy“.

De todos modos, Tini se tomó el momento con humor y dijo: “No me parece nada malo que la gente no sepa quién es una. Yo sé que él no lo hizo con mala intención“. La cantante estaba convencida de que él no la conocía y a pesar de los comentarios de sus fans en el vivo, René jamás se enteró de quién era.

Por otro lado, la cantante volvió de Italia, el foco de la pandemia, hace unas semanas. La cantante estaba de gira por Europa, y tras el avance del coronavirus en el continente, decidió suspender varios de sus shows y volver a Argentina. Aunque al regresar al país, se encontró con que debía aislarse, por lo que también tuvo que cancelar sus shows. Para más información, te recomendamos esta nota anterior.