Fabiola Yañez encabeza un especial de TV para recaudar fondos contra el coronavirus

Junto a la Cruz Roja y todos los argentinos estamos saliendo adelante de esta situación. Tuve una excelente charla con María Cecilia Riccio, Tesorera Nacional de @cruzrojaarg brindándole todo mi apoyo y ayuda para este momento tan delicado que nos toca vivir. Hemos formado un gran equipo de trabajo y estamos coordinando acciones para un enorme proyecto que conocerán en los próximos días.