Los argentinos “olvidados” en el exterior

Día tras día se informan novedades sobre la pandemia del coronavirus Más allá de la emergencia sanitaria, son varios los argentinos que padecen la imposibilidad de poder regresar al país, y esto les trae complicaciones. Dentro de este contexto, el diario El Día publicó la “Carta de los Olvidados”, publicada por Fernando Camarero, un platense varado en Ecuador.

Tal como informó El Intransigente, “Las cancelaciones sistemáticas de nuestros vuelos, el impedimento para la compra de pasajes y los cierres de fronteras de los países son las restricciones que más no han perjudicado. Desde un comienzo, cada uno/a de nosotras/os se comunicó con las respectivas Embajadas y Consulados para obtener algún tipo de información acerca de nuestra situación. Sin embargo, no tuvimos siquiera respuesta o las contestaciones carecían de certeza”, aseguró.

Luego remarcó la incertidumbre con la que se encuentran los argentinos en esta situación. “Llevamos más de dos semanas sin saber cuándo regresaremos a la Argentina. Las dificultades de permanecer en el exterior, con otros idiomas, con otra cultura, con otra economía, con otras reglas, en medio de una pandemia mundial, agudizan nuestra situación de vulnerabilidad”, afirmó.

“Las/os argentinos/as varados en el mundo salimos del país de manera temporal y por eso no nos encontramos en condiciones de mantenernos económicamente; no tenemos posibilidad siquiera de trabajar, ni tampoco de planificar una estadía prolongada. No debe perderse de vista que aquí se trata de miles de argentinos y argentinas que presentan diversas características: personas con hipertensión, diabetes, mayores de 60 y de 65 años, pacientes oncológicos, pacientes psiquiátricos, embarazadas de riesgo, personas con discapacidad”, agregó.

Uno por uno, los argentinos varados en el mundo

Por último, Camarero insistió en ponerse en colaboración y a la espera de colaboración de las autoridades. “Nuestra información recopilada se encuentra actualizada, permitiéndonos contar con números exactos acerca de las edades, cantidad de niños/as, pertenencia a grupos de riesgos para contraer COVID19. Nuestra organización es en función de cooperar con la sistematización de la información de argentinos/as varados/as en el mundo, y ponemos a su disposición nuestra entera colaboración”, cerró.

Varados/as Argentinos/as:

2200 Varados en Andorra

31 Varados/as en Aruba

300 Varados/as en Costa Rica

480 Varados/as en Ecuador

200 Varados/as en España

250 Varados/as en Irlanda y UK

200 Varados/as en Italia

50 Varados/as en Japón

2000 Varados/as en México

851 Varados/as en Miami

500 Varados/as en New York

6 Varados/as en Nicaragua

340 Varados/as en Perú

200 Varados/as en Portugal

800 Varados/as en República Dominicana

100 Varados/as en Sudáfrica

420 Varados/as en Tailandia

15 Varados/as en Venezuela