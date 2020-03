“No lo quiero invadir…” ¿Cómo sigue la relación entre Fede Bal y Julieta Bal?

Hace unas semanas, Fede Bal contó que fue diagnosticado con cáncer de intestino. Fueron una noticia triste para la farándula, especialmente para sus seres más cercanos. En diálogo con Agarrate Catalina, su media hermana, Julieta Bal, habló sobre cómo se siente al respecto de la salud de Fede y el vínculo que mantienen.

“Estamos lo cerca que se puede estar en esta cuarentena. Es un momento especial para él. No lo quiero invadir, pero estoy las 24 horas, le pedí un certificado de la policía para poder acompañarlo pero no quiere exponer a nadie“, dijo la actriz. Después agregó: “Está muy adulto, muy fuerte, súper valiente, está lo más lindo de Fede en este momento“.

Más tarde, le preguntaron sobre la muerte de su padre, Santiago Bal. “Cuando papá murió quedé como en piloto automático. Y todo era de ir porque había que hacer cosas: comer, bañarse…“, contó Julieta. “En esa época lo que único que sé es que soñaba con él“, dijo. “Está mucho más cerca de mí, más cerca que en vida“.

“Yo en mi vida no lo tenía cerca, con mi mamá hablo 75 veces por día, y podían pasar días donde no me acordaba de mi papá. Pero es la vida“, confesó la actriz. Por otro lado, Fede y Julieta Bal se han acercado bastante. El actor contó que le está dando un giro a su vida. Se alejó por un tiempo de las redes sociales y mejoró su alimentación, además de iniciar terapias de sanación.

El actor dejó de comer carne, dejó el azúcar, los lácteos y el alcohol, y en cuanto a verduras y frutas, solo las consume orgánicas. Tampoco consume alimentos procesados. Además está haciendo reiki y meditación. “Sentí que viví 30 años haciendo las cosas mal“, había dicho. Para más información, te recomendamos esta nota anterior.