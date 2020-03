“Ojalá les agarre coronavirus…” Macarena Herrera explotó contra Yanina Latorre

Días atrás, Alex Caniggia volvió a incumplir el decreto de cuarentena junto a su novia, Macarena Herrera, por lo que ambos fueron sentenciados a prisión domiciliaria. Yanina Latorre, que no se podía quedar atrás, dio información sobre la multa que tanto Alex como Macarena debían pagar. Según la panelista, se trata de una multa de 87 mil pesos que después de 48 horas sin ser abonada sube a 102 mil.

“Yo tengo información que ellos viven en el Country Abril en un departamento, no en una casa. Es un dos ambientes y un desastre el departamento. Él no tiene trabajo ni plata para ayudarla en nada. No sé cómo van a pagar la multa. El auto es de ella y los gastos los paga la familia de ella, aunque por esta relación perdió todo tipo de contacto. Aclaremos que el padre de ella está preso por una estafa en Ezeiza, era un barra de Estudiantes de la Plata y tienen un montón de causas“, dijo Yanina.

Macarena reaccionó al comentario de Latorre: “Ustedes repiten cualquier mentira que les dicen, me van a a traer problemas con el juez. Yo te aviso que este año Alex no les va a dar ni una nota. No entiendo por qué quieren a todo el mundo en contra. Ya nadie quiere hablar con ustedes. No tengo por qué pagar ninguna multa. ¿Y qué tiene que ver que mi papá esté preso?”. Y después dijo la frase que enloqueció a Yanina: “Ojalá les agarre coronavirus a todos los cholulos de LAM“.

“¡Es una enferma esta piba! Eso la grafica. ¿Cuántos años tiene esta piba? ¿Sabés lo que es desearle el coronavirus a alguien? Ahora entiendo por qué el padre está preso por estafador. La capacidad mental de esta piba… Somos un programa que cuenta la verdad, querida. ¿Quién es esta piba? ¿De dónde salió?“, le respondió la panelista. A lo que Macarena agregó: “A la muerta de hambre de Yanina Latorre avisale que vivimos en un departamento de 200 metros, envidiosa“.

“¿De qué te puedo tener envidia? Yo tengo… varias propiedades, para no entrar en detalles. Y no vivo de mi papá ni de mi mamá; vivo de mi marido y de mí. ¡Tu viejo es es-ta-fa-dor! Ahora voy a buscar la causa y la voy a leer al aire para que la gente sepa hija de quién sos. ¡Me cansaste!“, dijo la panelista. Para saber más, te recomendamos esta nota anterior.