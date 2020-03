Oriana Sabatini sobre el coronavirus: “Casi no tengo síntomas”

Tanto Oriana Sabatini, como su novio, Paulo Dybala, tienen coronavirus. La pareja está en Italia, uno de los países más afectados por la enfermedad. Fueron diagnosticados después de hacer cuarentena obligatoria, al enterarse que un compañero del jugador, Daniele Rugani, tenía el virus. Por suerte, la pareja ya se está recuperando de la enfermedad.

Oriana Sabatini habló del coronavirus en primera persona. La cantante dio una entrevista para LAM. “Yo casi ya no tengo síntomas. Paulo tiene algo de tos, pero ya estamos mejor”, empezó diciendo la cantante. Cuando le preguntaron sobre los síntomas dijo: “Yo me empecé a sentir bastante mal. Uno cree que por ser joven, sano y entrenar, nunca le va a pasar“.

Después siguió: “Los síntomas que sí o sí había que tener como fiebre o tos, no los tenía. Pensé ‘soy yo que me estoy maquinando’. Seguí entrenando y me pasaba que me cansaba muy rápido. Me quedaba sin aire y me hacía un ruido raro la respiración, parecía una fumadora de noventa años. Y ahí dije ‘mmm acá algo está mal’“.

“Terminaba de entrenar y sentía que me había pasado un tren por encima. Seguí pensando que no tenía nada“, dijo la cantante. Oriana agregó que los médicos no le dieron recomendaciones tampoco un tratamiento, ya que aún no se sabe cómo curarlo. Sabatini siguió entrenando hasta que le hicieron el test, que dio positivo.

Esto le preocupó muchísimo a su madre, Catherine Fulop. “Ellos mucho no nos decían cómo se estaban sintiendo. Yo los veía haciendo gimnasia, después de que me entero con el video que ella hizo que no se estaba sintiendo bien en cuanto a la respiración, y yo digo pero qué inconsciencia. La gente joven a veces piensa que es inmortal. Son desfachatados“. Para saber más sobre el tema te recomendamos la siguiente nota.