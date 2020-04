El BCRA postergó el plazo para pagar las tarjetas

El país está sumergido en una cuarentena obligatoria culpa del brote de coronavirus. Esto no solo afecta al sistema de salud, sino que también tiene su impacto en la economía de las familias. El Banco Central sabe que muchas personas no están generando ingresos y que no podrán pagar sus deudas. Por esta razón, dispuso que los vencimientos de las tarjetas de crédito se posterguen hasta el 13 de abril.

NA informó que el organismo estableció también que los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, cuyas cuotas vencen entre este miércoles y el 30 de junio de 2020, no devengarán intereses punitorios. En el caso de los vencimientos de tarjetas de crédito, los clientes de las entidades podrán cancelarlos el 13 de abril, sin ningún recargo.

Además, la autoridad monetaria oficializó que -en el marco de la prolongación de la cuarentena obligatoria- las entidades financieras abrirán sus sucursales a partir del viernes 3 de abril. Esto será solo para la atención de beneficiarios de haberes previsionales y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El Banco Central aclaró que la atención tendrá lugar todos los días hábiles bancarios durante la jornada habitual. Esto se sujetará a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios. Mientras dure la cuarentena, las entidades financieras y cambiarias no podrán abrir sus puertas.

Asimismo, dispuso que los bancos deberán adoptar las medidas necesarias a fin de habilitar buzones de depósito. También un sistema de recepción de efectivo por montos mayores en todas sus sucursales. Por último, estableció que las entidades financieras, que sean agentes de gobiernos, arbitren los medios para proveer, a partir de este miércoles, el dinero en los cajeros.