“Fue a mi casa una noche…” Martín Baclini reveló el verdadero motivo del enojo de Cinthia Fernández

Martín Baclini apareció en LAM y aportó un dato desconocido a la discusión. El empresario será parte del Bailando por un Sueño 2020 junto a su novia actual, Agustina Agazzani. Baclini reveló la verdadera razón del enojo de Cinthia Fernández. La panelista no quiere verlo en la pista de baile y se debe a este motivo.

“Este 14 de febrero ella tuvo un gesto hermoso conmigo“, empezó contando él. “Fue a mi casa a la noche, a la una o dos de la mañana. Fue con unos regalos hermosísimos, con chocolates, con un montón de frases re lindas, íntimas nuestras. Y realmente hasta ese día era todo lo que ella decía que era. Yo, sinceramente, no estaba en mi casa. Pero al otro día le conté que salí con Agustina a cenar”.

“Yo tengo que pensar que es algo del momento y que no piensa eso de mí, porque yo sé muy bien lo que hice por esa mujer. Yo le entregué mi vida a Cinthia Fernández y a su familia“, dijo Baclini. “No tengo palabras para expresarlo. Pero sé que en algún momento va a despertar y va a decir ‘Pará, pará, ¿y todo lo bueno que hizo?'”.

“Esto es muy simple: pregúntenle a Lourdes Sanchez o a Yanina Latorre que son palabra autorizada al respecto y van a saber que seguimos trabajando juntos después de separarnos pero nunca más fuimos pareja“. Según Cinthia, él siguió diciéndole “te amo“, incluso estando con Agustina. “Chicos, por favor, no tengo ni cómo decírselo. Ella misma dijo que estamos bloqueados por todos lados“, se escudó él.

“Yo estaba enamorada. Yo siento que fui sincera y él no. Pero es mi opinión. Siento que él siguió conmigo porque él me usó porque tenía ganas de estar en la tele. ¿Para qué va al Bailando ahora?“, respondió Cinthia. “A mí me parece un cartonero, para mí me usó. Yo no siento que le deba algo”. Más información en esta nota anterior.