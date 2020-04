La exagerada reacción de Ova Sabatini al descubrir que Oriana tenía coronavirus

Oriana Sabatini y su novio, Paulo Dybala, están en cuarentena obligatoria en Italia. Ambos se aislaron al conocer que uno de los compañeros de Paulo, Daniele Rugani, tenía la enfermedad. Más tarde, descubrieron que se habían contagiado también. Oriana contó cómo fue la exagerada reacción de su padre, Ova Sabatini al enterarse que ella tenía coronavirus.

En diálogo con LAM, la cantante contó: “¡Mi papá estaba al borde de tirarse por el balcón! Mamá me dijo que el día que les avisé, él se iba arriba y no bajaba, entonces ella subía y se fijaba si estaba vivo“, empezó contando. “Mi papá le decía ‘no, yo si tengo una hija con coronavirus no me quiero cuidar más, me cuido solo por Tiziana, si tengo otra vida no quiero tener hijas porque sufro mucho“.

Oriana comentó que su padre se quiso ir con ella a Italia, pero se lo prohibió. “En un momento papá se quería venir para acá, le dije ‘estás loco’. Me muero. Yo le preguntaba a mi hermana si papá estaba enojado conmigo porque me enamoré de un chico que vive en el país más infectado“, dijo la cantante.

“Mi mamá se trata de mostrar más tranquila, es más fuerte para estas cosas. Mi papá no tiene filtro, me habla todos los días y me hace las mismas preguntas siempre, piensa que le miento. Lo que pasa es que al principio no le conté que tenía síntomas porque no quería preocuparlos sin poder darle respuestas de si me iban a hacer el test. Entonces, piensa que le miento siempre“, dijo Ori.

Dejando de lado la reacción de Ova Sabatini, Oriana y Paulo se encuentran bien. La cantante comentó que sus síntomas están disminuyendo y Dybala solo tiene tos. Tanto ella como el futbolista siguieron haciendo ejercicio físico hasta que el resultado del test les dio positivo. “Terminaba de entrenar y sentía que me había pasado un tren por encima. Seguí pensando que no tenía nada“, dijo ella.

“Los síntomas que sí o sí había que tener como fiebre o tos, no los tenía. Pensé ‘soy yo que me estoy maquinando’. Seguí entrenando y me pasaba que me cansaba muy rápido. Me quedaba sin aire y me hacía un ruido raro la respiración, parecía una fumadora de noventa años. Y ahí dije ‘mmm acá algo está mal“.