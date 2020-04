“Lo editaron…” Macarena Herrera desmintió los rumores de separación

Días atrás, Macarena Herrera y Alex Caniggia fueron noticia por haber violado la cuarentena obligatoria, no una, sino dos veces. El mediático y su novia fueron detenidos en el peaje de Hudson mientras circulaban en un Fiat Cinquecento. Fueron sentenciados a prisión domiciliaria. Pero, en medio del escándalo surgieron rumores de que el hijo del Pájaro Caniggia había dejado a Macarena porque “no le convenía para su show”.

Se filtró una serie de historias en las que Macarena, llorando, explicaba cómo había sido su separación de Alex Caniggia. “Un día antes de irnos a vivir juntos y en el segundo aniversario de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta porque no le conviene para el show tener novia. ¡¿Cómo podés ser tan for… de caga… en alguien que te ama así?! ¿Cómo? No me entra en la cabeza“, había dicho la chica.

“Si esto no es maltrato psicológico, ¿qué mier… es? Porque yo estoy destrozada“, agregó. Estas historias habían sido compartidas en su lista de mejores amigos de Instagram. Pero alguien “la traicionó” y las compartió, según dijeron fuentes cercanas a la chica. Y cayeron en las peores manos, por lo menos para Maca. Yanina Latorre las hizo virales en sus redes y más tarde las publicó en LAM.

Les dejo las stories de IG q subio la novia del chico canniggia y q despues borro @elchatoprada @hoppefede @cuervotinelli pic.twitter.com/fNAYgQrRCJ — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 30, 2020

“Ella tampoco escribió eso…”

Aunque la chica tiene miles de seguidores en Instagram, solo compartió esta situación con 16 de sus amigos más cercanos. Estos mensajes no son recientes, sino que datan de meses atrás, cuando Macarena Herrera y Alex Caniggia se iban a mudar juntos. “Incluso ella tampoco escribió eso. Lo editaron“, había dicho la amiga de Maca.

“Ellos están re bien“, habían asegurado amigos de la pareja. Macarena, por otro lado, decidió cerrar su cuenta de Instagram y no dar declaraciones. La chica tuvo un fuerte enfrentamiento con Yanina Latorre, que además de hacer públicas estas historias, la atacó por todos lados. Paara más información, te recomendamos esta nota anterior.