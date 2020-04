“Lo vamos a dar todo…” Mica Viciconte tiene equipo para el Bailando 2020

View this post on Instagram

Les presento a mi equipo para el Bailando 2020. Ellos son @facu.giordano y @isaiasha 💃🏼🕺🏼 Estoy muy contenta de poder compartir este año con estas 2 personas. Por la situación particular que estamos pasando, la nueva modalidad de ensayos es un desafío, pero lo vamos a dar todo aunque sea virtualmente por ahora 😂💪🏼 Confío muchísimo en ellos para poder llegar lejos este año, pero ustedes saben que también tienen mucha importancia en mi carrera. Las cosas van a ser más posible si están con nosotros apoyandonos 💚 Dale que falta poco y vamos a romperla todos juntos 🎉 🌊 Amor por siempre a las Micaelistas /Micaelistos Gracias a @lafliaok una vez más. Pd: Les debo la foto los tres juntos ya que por un tiempo no la vamos a tener jajaja