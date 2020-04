Maxi López pidió la custodia de sus hijos y lo tildaron de “padre incumplidor”

En medio de la alerta mundial por el coronavirus, Wanda Nara se mudó de Francia a Italia. Maxi López, ex de Wanda, estalló al saber que sus hijos estaban en el foco de la pandemia. “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país al otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin que te importen las consecuencias“, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

“¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta“, terminó el futbolista. Maxi López ya le había reclamado a Wanda que lo dejara comunicarse con sus hijos.

“Devolvele sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo, que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca“, le había escrito. Debido a este conflicto, Maxi amenazó con pedir al juez la custodia temporal de los niños. Pero la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld respondió.

“No incumplió ningún protocolo con el traslado de los chicos cuarentena. Fueron los primeros en irse de Milán cuando empezó a arremeter el coronavirus. Cuando Francia dijo que la gente vuelva a sus hogares, volvió. Entre Milán y Lago di Como optó por ir a la casa de Lago di Como. No violó ningún protocolo y viajaron vía terrestre 700 km desde París para llegar a su casa de veraneo“, dijo.

Y después agregó, filosísima con el futbolista: “Que pida lo que quiera. Con los antecedentes que tiene tanto en Argentina como en Italia, como padre incumplidor en alimentos y visitas a sus hijos, no va a lograr nada“. Para saber más sobre el tema, te recomendamos esta nota anterior.