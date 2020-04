“Te regaló un auto…” Yanina Latorre se cruzó con Cinthia Fernández por la pelea con Baclini

Martín Baclini y Cinthia Fernández fueron pareja hasta fines del año pasado. La panelista de LAM se volvió loca al saber que Baclini volvería al Bailando de la mano de su novia actual, Agustina Agazzani. Es que su ex también participará del certamen de baile. Cinthia Fernández lo acusó de haberla usado para hacerse famoso frente a las angelitas, algo que Yanina Latorre no toleró.

“Él aceptó de cabeza estar en el Bailando 2020. Pudo haber preguntado”, empezó diciendo Cinthia en LAM. “Yo sí me dedico a esto, ¿vos a qué te dedicás? Sos empresario, andate a tu empresa. ¿O te encantó la fama? Si le encantó la fama, que lo asuma. Me parece muy patético que acepte el Bailando sin ni siquiera preguntarme si me molestaba. Está cartoneando, no tiene la necesidad de hacerlo. Hoy te digo que me usó. Sin ninguna duda”.

A esto Yanina Latorre reaccionó y contestó: “¿En qué te usó? Te regaló un auto loca. Sé agradecida”, le dijo. Después siguió: “El tipo fue bueno, quiso a tus hijas. Ahora vos tendrías que devolverle la plata del colegio, del auto”. Es que el empresario dijo haberle pagado el colegio a sus hijas, además de haberle regalado un auto. Fernández respondió diciendo: “Creéme que se lo devolví“.

“¿Yo no tengo derecho si él a mí me usó como me usó? Porque me usó”, dijo la panelista. “Yo estaba enamorada. Yo siento que fui sincera y él no. Pero es mi opinión. Siento que él siguió conmigo porque él me usó porque tenía ganas de estar en la tele. ¿Para qué va al Bailando ahora?“, dijo. “A mí me parece un cartonero, para mí me usó. Yo no siento que le deba algo”.

“Va al Bailando porque le gustó. Es cholulo, pero no lo vamos a matar por eso”, le respondió Yanina Latorre. Cinthia no tuvo el apoyo de ninguna de las angelitas, tampoco el de Ángel De Brito, quien también tomó partido por el empresario. Para saber más sobre el tema, te recomendamos esta nota anterior.