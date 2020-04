“Amo poder vivirlo junto a ellos…” Barbie Vélez tiene equipo para el Bailando

View this post on Instagram

Una 📸 de cuando aún nos podíamos abrazar 🤗 Buenooo acá les presento a este equipo hermoso ❤️ Ellos son lo más! Súper talentosos y PACIENTES conmigo 😂 🥰 @majodelaiglesia @ignaciosaraceni ! Se nos viene un año increíble por delante🔥, y amo poder vivirlo junto a ellos ! ✨🥳💃🏻 💥 Les cuento que ya empezamos con nuestros ensayos vía 📲, así que pronto venimos con todo!!! 💣