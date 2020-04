González García: “Tenemos un gran sistema científico”

Nuestro país está pasando un grave momento por el brote de coronavirus. En el último informe del Ministerio de Salud se confirmó que hay más de mil personas infectadas por esto. El titular de esta cartera, Gines González García dio una entrevista y aseguró que “estamos menos mal que el resto del mundo”. Además, confirmó que saldrá un decreto para declarar de interés público a todo recurso sanitario.

NA informó que el funcionario explicó: “Los argentinos tenemos un gran patrimonio, que es el sistema científico. Es inexorable que haya transmisión comunitaria de coronavirus. Lo que hay que procurar es que se regule para que no pase de golpe y se pueda “manejar. Se terminará con esa circulación cuando una gran proporción de la gente se haya contagiado y desarrollado inmunidad”.

“El coronavirus llegó más tarde, pero no mucho. Eso nos permitió aprender de las cosas que no habían hecho bien otros países”, destacó Ginés. A su vez agregó: “Estamos menos mal que el resto”. “Venimos al ritmo de la evolución de esto y no detrás como le está pasando a otras naciones. Eso la verdad no es poco. Los casos reales son más de los que están confirmados”, ponderó.

“Quiero contarles que estoy propiciando -y creo que va a salir- un DNU que va a poner de interés publico a todo el recurso sanitario de la Argentina“, anunció el ministro al exponer de forma virtual ante los integrantes de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Por videoconferencia, el funcionario aseguró que no buscan “discutir propiedad”.

“Lo que vamos a buscar con este DNU nacional es que tengan finalidad publica lo que sean recursos privados y estatales”, detalló González García. Esto es para que se logre “un comportamiento igualitario para todos los argentinos”. En tanto, explicó que le preocupan “no solo los insumos sino el conocimiento”, y en ese sentido indicó que “cotidianamente” se está realizando “un intercambio de opiniones”.