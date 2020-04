“Machirulo…” Cinthia Fernández hizo público un audio de Martín Baclini

Cinthia Fernández mostró el lado oculto de Martín Baclini. La panelista de LAM hizo público un audio de su ex después de que tuvieran un enfrentamiento al inicio de su relación. Cinthia comenzó contando que a Baclini no le gustaban algunas cosas que ella hacía, como sus performances en el Bailando o ciertas fotos viejas con amigos, entre otras cosas.

Esto decía el audio de Baclini. “Escuchame, no es que te estoy juzgando, no me gusta tu estilo. No me gusta tu andar y realmente me apagué del todo”, comenzó diciendo. “Fuiste la mujer que más amé, pero creí una cosa, me equivoqué y me hago cargo. Pero de corazón te lo pido, de corazón. Con mucho amor doy un paso al costado. Pero con mucho amor Cinthi. Porque realmente somos diferentes”.

“Porque antes eras que actuabas, después por Mahatma, después el Bailando, después lo de la soga y después lo otro. Y no se trata de estar o no conmigo, se trata de que tu esencia yo no la elijo porque me crié diferente. Esto es lo mismo que venimos hablando siempre. No importa si estás o no de novia. Importa lo que vos sentís por ser una mujer. Y te respeto, pero ya no estoy más. Grabatelo, ya no estoy más“.

“Porque mi vida es hermosa Cinthia, yo no me merezco pasar por estas situaciones, ni vos ni yo. Entonces vos hacé tu camino y yo hago el mío. Hoy sí te digo, gordita, doy un paso al costado porque ya dejé de ser yo directamente. Y vos te vas a terminar desenamorando porque yo ya con vos no voy a ser más el mismo. Ya se me apagó, fueron muchísimas cosas. Y esto es la gota que me hace ver que vos sos eso, porque yo en 35 años ninguna mujer se me trepó así abierta de gambas con las dos patas agarrada como un mono“, dijo el empresario.

A todo esto, las angelitas reaccionaron con sorpresa. “Hasta ahí venía bien. Ahora no lo puedo defender“, dijo Yanina Latorre. “Ojalá te ayude a evolucionar. Y en la próxima relación poder entender que en tu próxima relación quizás entiendas que podés ser diferente y te va a ir mejor“, terminó Martín Baclini. “Fue muy machirulo“, dijo Cinthia. “Él no es lo que parece“. Podés leer más en esta nota anterior.