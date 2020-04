“Me daba pánico…” Nicole Neumann llevó a sus hijas con Fabián Cubero

Nicole Neumann estaba pasando la cuarentena con sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra. Las chicas no veían a su padre hacía más de un mes. Es que su ex esposo se había ido de vacaciones, por lo que tuvo que aislarse al volver. Más tarde se declaró la cuarentena obligatoria, y no pudo volver a ver a sus hijas, es por eso que Nicole tomó la decisión de dejarlas con Cubero, con la condición de que tuvieran extremo cuidado.

“Las chicas no veían al papá hace un mes. Él se fue de vacaciones, volvió y estuvo en cuarentena otros 14 días. Entonces, me parecía que tenían que verlo. Lo necesitaban. Que vayan lo acepté con todos los cuidados posibles. Primero que van en un auto de una casa a la otra. Obviamente me daba miedo porque allá es un departamento“, dijo en Nosotros a la Mañana.

“La gente sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro y tocan los botones. Todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, barbijos y les pedí que, por favor, hasta que no estén adentro de la casa del papá, que no se los sacaran, que no toquen nada, picaportes, timbre, nada. También les mandé vitamina C, que me habían recomendado que tomen todos los días, para que lo sigan tomando a pesar de no estar conmigo“.

Como se puede ver, Neumann está tomando todos los cuidados posibles para evitar el contagio de coronavirus. Después agregó: “Les pedí que traten de comer lo más sano posible: frutas, verduras y cosas que les hagan bien al sistema inmunológico. Esos fueron todos mis recaudos, pero una vez que uno entrega, por más que quiera tener todo el control, no lo tiene. Igual, están bien con el padre. Cuando pueda, las voy a ir a buscar“, dijo.

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero pasarán tiempo con su padre y su novia, Mica Viciconte. La panelista está pasando el aislamiento con él, ya que viven juntos hace tiempo. Ambos se fueron de vacaciones a México y al volver se encontraron con la cuarentena. Para más información de la pareja, te recomendamos esta nota anterior.