“Me rogó que la perdone…” Yanina Latorre mandó al frente a Macarena Herrera

Después de que Alex Caniggia y su novia, Macarena Herrera fueran sentenciados a prisión domiciliaria por violar la cuarentena, estalló un nuevo escándalo en la tele. Yanina Latorre se hizo cargo de hacer público el asunto en LAM, atacando a Macarena y su familia. La chica respondió con insultos y amenazas, después de llamar al programa “el más tóxico de la República Argentina“.

Después de que hizo un vivo en Instagram pidiendo que la gente me insulte, y de decirme ‘vieja’ y ‘muerta de hambre’, me llamó y me rogó prácticamente que la perdone“, dijo Latorre. “Pero lo hizo de mala manera porque empezó a decirme que era una mitómana, una mentirosa“.

“A ella le molestó mucho que yo dijera que vive en un departamento de dos ambientes porque es de esa gente a la que le gusta decir que tiene carteras de dos mil dólares. Cuando no vivís en blanco y tenés un papá preso, fijate lo que decís“, dijo Latorre, picantísima. “Decí que no la grabé porque no soy traidora, la próxima la grabo“.

Más tarde, Macarena le envió un mensaje de texto a Latorre. Decía: “Te quería pedir perdón nuevamente y decirte que mi papá está por tener la domiciliaria. Solo te pido que no hables más de él porque los jueces y los fiscales se agarran de lo que diga la opinión pública y yo lo quiero de nuevo conmigo“. Al final agregaba: “Te pido perdón por lo que te dije, me pareces una mujer hermosa y ojalá esté como vos a tu edad“.

Por último, la chica le pedía a la panelista que esto quedara entre ellas. Claro que Yanina lo publicó en LAM y aseguró que después de insultarla y pedirle disculpas, la novia de Caniggia eliminó el mensaje. “Amenazó toda la tarde con juicios. Yo realmente al papá no le pegué. Conté que era hija de un señor que estaba preso que cómo le daba la cara para hacerse la canchera“, dijo Latorre. Más información en esta nota anterior.