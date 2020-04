Nico Occhiato mostró su primer ensayo para el Bailando 2020

Nico Occhiato mostró su primer ensayo para el Bailando por un Sueño 2020. El campeón del certamen ya está preparando su primera coreografía desde su casa. Es que la modalidad de ensayos del concurso de baile cambió debido a las medidas que se deben tomar por la pandemia. Cada participante ensayará desde su casa para evitar contagios.

“Primer día de ensayo online para el Bailando“, escribió Nico Occhiato. “Saquen sus propias conclusiones de como me fue… (el ritmo es disco obviamente este no es el tema pero no lo quería quemar…)“. El campeón del Bailando 2019 compartió sus primeros pasos para el certamen en su cuenta oficial de Instagram.

El Bailando 2020 está a la vuelta de la esquina. Marcelo Tinelli anunció que se emitirá a partir del 27 de este mes, por lo que los concursantes no pierden el tiempo. Habrá un cambio notable en las coreografías de este año. Debido al coronavirus, las parejas no pueden tocarse. Bailarán frente a un espejo.

Así lo anunció Ángel de Brito, miembro del jurado, que además, adelantó que no habrán eliminaciones en la primera ronda. “Vamos a estar más separados, no vamos a poder deliberar, y lo que contó el Chato que también es interesante es que no va a haber eliminación en el primer ritmo por lo menos, porque se supone que esto va a durar“, dijo el conductor de LAM.

Entonces, ¿cómo se evaluará a las parejas? Será como un campeonato, los participantes irán sumando puntos en los primeros ritmos, hasta que sea posible volver a la normalidad. Mientras tanto, las 25 parejas ensayan a través de Skype.