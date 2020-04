“¿Tanto me van a envidiar?” Alex Caniggia se burló de la policía después del escándalo

Días atrás, Alex Caniggia y su novia, Macarena Herrera, fueron demorados por no cumplir con la cuarentena. La pareja fue detenida mientras circulaba en un Fiat 500. El vehículo fue secuestrado. El mediático ya había sido notificado por circular sin el permiso correspondiente anteriormente, por lo que fue sentenciado a prisión domiciliaria. Parece que a Caniggia, esto le causó gracia, y se burló de la policía desde su aislamiento.

“¿Tanto me van a envidiar? los barats me intentan copiar… a ellos habría que exiliar. La policía me quería custodiar porque solo compré sushi y caviar“, escribió Caniggia en su cuenta de Instagram junto a una foto bastante irónica. En la imagen se lo puede ver escapando de un móvil. Sus seguidores lo criticaron y lo alabaron.

Uno de estos últimos fue su abogado, Alejandro Cipolla, lo que llamó la atención. Cipolla comentó con una serie de brazos alentando al mediático. Mientras tanto, Alex Caniggia cumple su condena en Puerto Madero, donde vive. Su novia deberá cumplirlo en un country de Ezeiza, donde tiene domicilio.

¿Qué pasó entre Caniggia y Macarena?

Después de este escándalo, la pareja protagonizó un nuevo conflicto. Surgieron rumores de una separación. Se filtraron historias privadas de Macarena Herrera diciendo que el mediático la había dejado porque “no le convenía para su programa“. Más tarde esto fue desmentido por amigas de la chica, que dijeron que alguien la había traicionado.

Les dejo las stories de IG q subio la novia del chico canniggia y q despues borro @elchatoprada @hoppefede @cuervotinelli pic.twitter.com/fNAYgQrRCJ — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 30, 2020

Al parecer, estas historias eran viejas y estaban editadas. Además, Macarena las había compartido exclusivamente con sus mejores amigos de Instagram, por lo que alguno de ellos las habría divulgado. “Un día antes de irnos a vivir juntos y en el segundo aniversario de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta porque no le conviene para el show tener novia. ¡¿Cómo podés ser tan for… de caga… en alguien que te ama así?!“, decían.