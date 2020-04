“Tengo lágrima fácil…” Ova Sabatini, preocupado por la salud de Oriana

Oriana Sabatini está en el foco de la pandemia, en Italia. Días atrás, Oriana fue dada positivo en el test de coronavirus, algo que preocupó muchísimo a su familia, especialmente a su papá, Ova Sabatini. El empresario estuvo con Intrusos, donde aseguró que a pesar de que su hija dice estar mejor, él no tiene la seguridad de que esto sea así.

“Yo sigo preocupado todavía, por más que ahora me digan que el nuevo test le dio negativo y que tiene que hacerse otro test”, comentó el empresario. “Hay tanta información cruzada de todo esto que uno no tiene la seguridad de nada. No sé si se lo puede volver a contagiar o si puede empeorar la situación“.

“La incertidumbre me mata. Quizás me ven por fuera y como soy así musculoso doy otra imagen. Pero yo tengo lágrima fácil, soy muy sensible y en este momento lo único que haría es tomarme un avión a Italia, ir a abrazar a Oriana, contagiarme de coronavirus y quedarme ahí con ella“, aseguró Ova Sabatini.

Su esposa, Catherine Fulop, se lo toma con calma. La cantante comentó en diálogo con LAM: “Mi papá estaba al borde de tirarse por el balcón. Mamá me dijo que el día que les avisé él le decía: ‘No, yo si tengo una hija con coronavirus no me quiero cuidar más. Me cuido solo por Tiziana. Si tengo otra vida no quiero tener hijas porque sufro mucho’”.

A pesar de la preocupación de sus padres, Oriana confirmó que tanto ella como Paulo Dybala, su novio, están mejor. La cantante dio negativo en el segundo test que le hicieron y ahora debe someterse al tercero. “Yo casi ya no tengo síntomas. Paulo tiene algo de tos, pero ya estamos mejor”, dijo. Para más información, te recomendamos esta nota anterior.