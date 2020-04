“¡Venga ese Bailando!” Las parejas ya se están preparando

Falta menos de un mes para una nueva edición del Bailando por un Sueño y las parejas ya se están preparando. El concurso de baile se emitirá en El Trece a partir del 27 de abril y habrá varios cambios en su formato. Por empezar, los equipos están ensayando a través de videollamadas, cada uno desde su casa. Al llegar a la pista, tampoco podrán tocarse.

Esto se debe a la pandemia que queja al mundo. Para hacer posible la emisión del ciclo, Marcelo Tinelli decidió tomar algunos cambios en el show. Los compañeros estarán separados, por lo que se verán a través de un espejo. Además, no serán evaluados de la manera tradicional. Como informamos anteriormente, los miembros del jurado no podrán deliberar. Es por eso que no habrá eliminaciones, por lo menos no en las primeras rondas del concurso.

Varias parejas se están preparando para el Bailando 2020. Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, que se coronaron como campeones el año pasado, están ensayando vía Skype. “¡Venga ese Bailando 2020!“, había escrito Flor, que dejó en claro que la pandemia no le impedirá seguir en el programa. La pareja está preparando un ritmo disco, el primer reto del show.

Por otro lado, Mica Viciconte anunció a su equipo hace solo unas horas. La panelista bailará junto a Facu Giordano, mientras que su entrenador será Hernán Alegre. “Estoy muy contenta de poder compartir este año con estas dos personas. Por la situación particular que estamos pasando, la nueva modalidad de ensayos es un desafío, pero lo vamos a dar todo aunque sea virtualmente por ahora. Confío muchísimo en ellos para poder llegar lejos este año“, había escrito Viciconte.

Otra de las participantes que vuelve al certamen es Barbie Vélez. La hija de Nazarena tendrá como partenaire a Ignacio Saraceni, que ya participó junto a Flor Torrente anteriormente. Su coach será Majo de la Iglesia, quien también tiene experiencia en el programa. Entrenó a Karina “La Princesita” el año pasado.