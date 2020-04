“El consejo de la OMS es testear, testear y testear”: El gobernador Morales cuestionó la situación epidemiológica real de Catamarca, Chubut y Formosa

Una polémica de alto impacto se desató esta mañana. Las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sobre el COVID-19, hablaron directamente de Catamarca. El primer mandatario dijo que no sabe cómo les da “0 casos” a las provincias de Catamarca, Chubut y Formosa y explicó que hay “submediciones”. El dirigente radical habló del problema de no contar con “testeo universal”. También, insistió en la necesidad de seguir en todo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Tenemos submediciones, subregistros porque no tenemos la capacidad de hacer el testeo universal. El consejo de la OMS es testear, testear y testear”, dijo Morales en diálogo con La Red. Dio a entender la excepción que figura en el mapa nacional relacionada a las tres provincias que no registran aún casos de coronavirus. Hasta el momento, en la Argentina se registraron 1265 casos de personas con el COVID-19 y 38 muertos.

Ni testeos, ni cuarentena

Para colmo, en Catamarca, la cuarentena tampoco fue respetada a rajatabla. O sea, tampoco se puede atribuir a la disciplina y a la obediencia socia, la faltante de casos. En este sentido, la mayoría lo atribuyen a un milagro de la Virgen del Valle. Esa convicción podría poner en jaque a la fe si se descubren casos, y estallaría la emergencia sanitaria en la provincia. Para Morales la explicación no es ni religiosa ni cultural, es un problema de medición y registro de precisión.

Así el gobernador jujeño dudó de la situación epidemiológica real de Catamarca, Chubut y Formosa que orgullosamente exhiben sus “resultados negativos”. Por su parte, el ministro de Seguridad catamarqueño, Hernán Martel, se refirió a las declaraciones de Morales y le restó importancia a lo expresado por el exsenador nacional destacando la tarea oficial de Jalil, y de su gabinete, en torno a la prevención y la cuarentena obligatoria.

“Son declaraciones de un primer mandatario que seguramente está preocupado por su provincia. Nosotros no tenemos mucho en cuenta las declaraciones porque no afectan el accionar que venimos desarrollando en Catamarca. No nos detenemos en esas cosas”, sostuvo Martel. Además, esta mañana las colas en los bancos tiraron por tierra la cuarentena y los controles en las rutas siempre mostraron permeabilidad de acuerdo a vínculos políticos y judiciales.