“Espero que pronto volvamos a vernos…” Diego Maradona saludó a Alberto Fernández por su cumpleaños

Diego Armando Maradona celebró el cumpleaños de Alberto Fernández a través de una publicación en su cuenta perosnal de Instagram. El director técnico de Gimnasia de La Plata recordó su encuentro en la Casa Rosada, en diciembre del año pasado. Esa vez, ambos se reunieron para discutir asuntos de fútbol y política, no sin antes intercambiar abrazos y regalos.

“Quiero decirte que me causaste una gran impresión“, empezó diciendo. “No soy el único que piensa así. Hoy cumplís años, y ojalá pudiéramos hacerte un regalo siendo obedientes, cuidándonos entre todos, y trabajando mucho. Yo sé que vos estás buscándole la vuelta a todo esto. Los argentinos queremos salir adelante, todos juntos. Qué bueno que alguna vez pude darte este abrazo, porque hoy no podría“, escribió Maradona en su cuenta de Instagram.

A este cariñoso saludo de cumpleaños, Fernández respondió, “Gracias Diego querido. No podemos abrazarnos. Ya volveremos a hacerlo. Hoy nos saludamos con “codazos” y en cada choque de codos expresamos nuestro amor. Espero que pronto volvamos a vernos. Ahora cuidémonos quedándonos en casa. ¡Fuerte abrazo Diego!“, dijo el presidente.

Por otro lado, el presidente agradeció los saludos por sus 61 años en su cuenta personal. “Gracias de corazón por cada saludo de afecto que me han brindado. Me llenaron de alegría en tiempos que no son fáciles. Los quiero mucho“, escribió. “Fue un día de trabajo. Fue un día lindo. Donde con los que más quiero trabajé y disfruté. Mi familia me acompañó“, dijo.

Después agregó: “En cada mensaje recibí el trabajo de ustedes. No son los mejores momentos que nos toca vivir, pero bueno, hay que pasarlos“, dijo. “Solo les pido que si me quieren hacer un gran regalo se sigan cuidando, que se sigan quedando en sus casas. Ese es el único método que tenemos para combatir el virus“.