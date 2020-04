Harry y Meghan cumplen el sueño de Lady Di en su nueva mansión

El príncipe Harry y Meghan Markle se mudaron del Reino Unido a Canadá y de ahí a Estados Unidos. La pareja abandonó su marca oficial, “Sussex Royal“, días atrás, debido a su salida de la realeza. Ahora, emprenden una nueva vida en Los Ángeles en California, junto a su hijo Archie. Harry y Meghan se mudaron a una lujosísima mansión.

En una entrevista con el medio Access, Charlie Lankston, experto en temas de la realeza, expresó que la elección de esta mansión tenía que ver con Lady Di. La residencia es la misma que la madre del príncipe Harry había elegido para vivir junto a Dodi Al-Fayed, después de separarse del príncipe Carlos.

Según Lankston, Harry y Meghan se instalarán en una mansión de veinte millones de dólares en Malibú. “Esto es interesante por varias razones. Malibú está muy bien, no está justo en el medio de Los Ángeles, no van a tener ese Hollywood, por encima del mejor estilo de vida, que estoy seguro de que los dos de ellos no tienen ganas de involucrarse en absoluto“, dijo.

“Sabemos que Dodi había comprado propiedades en la misma área y las fuentes nos dijeron que Lady Di estaba planeando mudarse con él si su vida no hubiera terminado tan trágicamente y tan temprano. Harry y Meghan hicieron un tanteo a la corona con lo de Canadá, no creo que alguna vez hayan planeado hacer del lugar su residencia, pero era el lugar en el que los dos sabían que podían estar realmente aislados del resto del país y del mundo“.

Además, estar ubicado en Los Ángeles es muy conveniente para los planes de Meghan Markle. Allí vive su madre y está su antiguo hogar. Pero lo que realmente la atrae al lugar, es su nuevo trabajo. Meghan volverá a actuar en Estados Unidos. Ya firmó un contrato con Disney para grabar la voz de un documental, “Elephant”. Podés leer más de la pareja en esta nota anterior.