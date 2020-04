“Hay un payaso famoso violando la cuarentena…” Cinthia Fernández acusó a Baclini de violar el asilamiento

El escándalo entre Cinthia Fernández y Martín Baclini no se detiene. Después de hacer público un audio de cuando eran pareja y tildarlo de “cholulo” y “machirulo”, Cinthia acusó a Baclini de violar la cuarentena. Y lo acusó con el presidente de la Nación. Parece que la panelista de LAM no se va a detener hasta bajarlo del Bailando.

“¡Che señor presidente hay un payaso famoso violando la cuarentena!“, empezó diciendo Cinthia. El empresario apareció en un móvil a dar una entrevista, y según la panelista, el usó una visita al hospital como excusa para aparecer en televisión. Según ella, Martín solo quiere hacerse famoso, y la usó para eso.

“¡Otra mentirilla! El horario de atención del hermano termina a las 13, horario en que termino de hacer el móvil. Aquí las pruebas. Es decir que utilizó un papel de salud para hacer un móvil. Patético. Sanción“, escribió ella. Y no se confirmó con denunciarlo en las redes, sino que también etiquetó al presidente en la publicación.

La respuesta de Martín Baclini

Claro que él se defendió de las acusaciones de Cinthia. “Que deje de hablar de mí. Que haga su vida. Si piensa que soy una basura está bárbaro, la respeto“, dijo en diálogo con El Nueve. “Hoy denunció que violé la cuarentena cuando estoy yendo a ver a un hermano que tuvo un ACV. ¿Qué le pasa a esta mujer?“.

Después agregó: “Hice el móvil en la clínica, en la puerta, donde iba a ver a mi hermano. Y terminé el móvil y entré. ¿Qué querés que haga?, ¿que no le dé el móvil?, ¿que me vaya corriendo y le falte el respeto? Aparte vos llegás ahí y hay un profesional esperándote, ¿qué vas a hacer? Le doy el móvil y entro. Si me abren la puerta igual“. Para más información sobre el tema, te recomendamos la siguiente nota.