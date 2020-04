Las Trillizas de Oro debutan en el Bailando 2020 con una nueva modalidad

Las Trillizas de Oro debutarán en el Bailando 2020 el próximo 27 de abril. Las hermanas inaugurarán una nueva modalidad en el certamen de baile. Bailarán un ritmo cada una. “Seguramente a algunos les va a gustar y a muchos otros no, pero nos animamos y embarcamos en este desafío gracias al apoyo incondicional de nuestras familias“, escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

María Laura, María Emilia y María Eugenia se turnarán cada jornada. Las Trillizas anunciaron el equipo que las acompañará en el Bailando. “Tenemos un gran equipo. Nuestra coach es Barby Reali y nuestro bailarín es Ernesto Díaz“, escribieron. “Esperamos nos sigan acompañando los de siempre y los nuevos que vendrán. Nosotras vamos a bailar y divertirnos sanamente“.

Este año, el Bailando estrenará una serie de cambios. Como informamos anteriormente, los equipos están ensayando a través de videollamadas, cada uno desde su casa. Al llegar a la pista, tampoco podrán tocarse. Debido al riesgo de contagio del coronavirus, los participantes se verán a través de un espejo. Y eso no es todo, también habrá cambios en la evaluación.

No serán evaluados de la manera tradicional, ya que los miembros del jurado no podrán deliberar. Es por eso que no habrá eliminaciones, por lo menos no en las primeras rondas del concurso. Esto será así hasta que se normalice la situación del país. Así lo informó Ángel De Brito, miembro del jurado.

“Vamos a estar más separados, no vamos a poder deliberar, y lo que contó el Chato que también es interesante es que no va a haber eliminación en el primer ritmo por lo menos, porque se supone que esto va a durar“, dijo el conductor de LAM. Las parejas irán sumando puntos a medida que avance el concurso, como en un campeonato. Más información del Bailando en esta nota.