“Me llegaron comentarios…” ¿Qué pasó entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato?

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato fueron los campeones del Bailando por un Sueño 2019. La pareja volverá a bailar este año y ya está calentando sus motores para el nuevo ciclo, que dará comienzo el próximo 27 de abril. Sin embargo, hay un rumor que podría complicar esta vuelta. ¿Hubo una pelea entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato?

Los rumores empezaron en Intrusos. “La pareja corre peligro porque ella le dice que no a todo y no quiere ir al programa de Nico en El Nueve. Sólo quiere ir al ‘Bailando’ y él dice que la tiene podrido“, había dicho Rodrigo Lussich. Ella había compartido una serie de fotos en su cuenta de Instagram. En la primera recordó su victoria del año pasado y en la segunda se los ve ensayando por videollamada.

“El contraste del final de un ciclo y el principio de otro con la pandemia invitándonos (queramos o no) a seguir reinventándonos de la forma y la manera en que se pueda. Lo lindo es que el amor y las ganas en el equipo siguen intactas así que… ¡Venga ese ‘Bailando 2020’ nomás!“, había escrito la bailarina junto a la foto.

Flor Jazmín Peña habló con El Trece y desmintió cualquier tipo de pelea con Nico Occhiato. “La verdad que estoy súper sorprendida, me llegaron comentarios al respecto de lo que se estuvo hablando hoy. No, no me la creí para nada, no sé quién empezó a decir eso. La verdad es que no. Con Nico está todo igual que siempre de bien. Nos queremos un montón y es algo que también mostramos un montón, por eso me sorprendió el rumor“, dijo.

"De hecho, yo trabajé con Nico y con Mati (Ramos, el coach) todo el verano. Y ahora seguimos trabajando en 'Todo puede pasar', que sigo yendo los domingos. Y si caigo vestida directamente al programa es por una cuestión de comodidad, no de otra cosa. La verdad que me encanta estar ahí, me encanta laburar con los chicos. Y estoy súper agradecida del trabajo que tengo hoy por hoy y de cómo surgió y se vivió todo el año pasado en el 'Bailando'".