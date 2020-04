Oriana Sabatini y Paulo Dybala se hicieron un nuevo test de coronavirus

Oriana Sabatini y su novio, Paulo Dybala, están aislados en Italia. La pareja se contagió de coronavirus. Ambos se sometieron a un segundo test, y los resultados fueron esperanzadores. Al parecer se estaban recuperando. Pero se realizaron un tercer test, que les dio positivo otra vez. Oriana y Paulo aún tienen coronavirus.

Así lo informó Intrusos. “El tercer test de coronavirus que le hicieron a Paulo y Oriana dio positivo. Por lo cual siguen enfermos“, aseguraron. “Tendrá que seguir manteniendo la cuarentena y seguir manteniendo los cuidados necesarios. La verdad que va para largo. Oriana usó sus redes para contar que tenía coronavirus el sábado 21“.

Oriana explicó que se encuentra muy bien a pesar del resultado. “A veces dicen que los test pueden dar un falso resultado. Por eso si tuviste el virus y te dio negativo después tenés que volver a hacer un control para confirmar“, explicó la cantante. “Esto comprueba lo poco que sabemos sobre el virus“, dijo. Ella pensaba que se habían contagiado de un compañero de Paulo, Daniele Rugani. Pero parece que esto no fue así.

“Nosotros pensábamos que quizás nos habíamos contagiado del compañero de mi novio. Pero eso sería errado, porque ya habrían pasado los quince días en el cual uno tiene el virus y no tendría sentido que lo siguiéramos teniendo“, comentó la cantante. Después agregó: “Nosotros estamos muy bien. Ya casi no tenemos síntomas. Si tienen dudas quizás con quince días no basta“.

“Lejos estoy de querer desinformar a la gente o preocupar, porque esto te deja más en el limbo de no saber nada sobre el virus que está dando vueltas sobre el mundo. Pero por ahí mi experiencia puede ayudar a alguien. No se automediquen, quédense en sus casas quince días mínimo, a seguir en cuarentena y un saludo grande a todos”, finalizó la cantante. Para más información, podés leer esta nota anterior.