“Pagó un call center para no irse…” Cinthia Fernández acusó a Martín Baclini de hacer trampa en el Bailando

Desde que se enteró que volverá al Bailando, Cinthia Fernández no le da tregua a Martín Baclini. La panelista lo acusó de haber hecho trampa en el certamen. No sin antes repetir que el empresario la usó para hacerse conocido en el medio. Es que Baclini volverá a bailar, pero esta vez, lo hará de la mano de su novia actual, Agustina Agazzani. Esto enloqueció a Fernández.

La panelista de LAM se descargó en Twitter. “¿Yo soy vividora? Me encantaría saber por qué no juzgan a un tipo que me utilizo por la fama. ¿Saben quien pagaba los videos? Tengo comprobantes de la fotógrafa y del editor. O cuánto sale la campaña que le hacía gratis, o los contenidos que luego los pasaban en el Bailando“.

“¡Es más fácil atacar a las mujeres! ¿No? Ahora es re respetuoso, ¡que vaya al Bailando con su actual pareja! Súper respetuoso cuando no vive de esto. Hay que ser más justos. Yo fui muy boluda porque no me di cuenta hasta que aceptó el Bailando. ¡O tomarme de boluda en muchas cosas! ¡La careta se le va a seguir cayendo! Puedo ser loca pero al menos soy sincera y no cínico y narcisista machirulo manipulador“, dijo la panelista.

“¡Y no me quede con plata de nadie! Tuve novios sin buena posición económica y con mejor posición económica que él. Así que puedo andar en una Mercedes y en un auto familiar. Laburo desde los quince años así que este payaso quiera hacerme quedar así o despechada, ¡no! Ya voy a conseguir los chats y se le va a acabar los 5 min de fama“.

Y se hace la víctima diciendo q lo obligue a continuar el bailando el año pasado prow me quedaba sin laburo? ….. les cuento algo el señor pago un callcenter el año pasado para no irse en la última gala ! Tmb tengo pruebas — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 2, 2020

Pero la verdadera bomba la soltó al final. “Les cuento algo, Martín Baclini pagó un call center el año pasado para no irse en la última gala del Bailando“, sentenció Cinthia Fernández. “También tengo pruebas“, agregó. Para más información sobre este tema, te recomendamos esta nota anterior.