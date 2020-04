“Pasa a transmitir pánico…” Mica Viciconte está viviendo con las hijas de Nicole Neumann

Nicole Neumann estaba pasando la cuarentena junto a sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra. El padre de las chicas, Fabián Cubero, no las veía hace un mes. Es que el futbolista había estado de vacaciones antes de que se declarara la cuarentena obligatoria. Es por eso que la modelo decidió llevarlas con él, no sin antes haber tomado todas las precauciones de higiene posibles. Esto le molestó un poco a Mica Viciconte, la pareja de Cubero, que le respondió a Nicole en televisión.

“La gente sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro y tocan los botones. Todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, barbijos y les pedí que, por favor, hasta que no estén adentro de la casa del papá, que no se los sacaran, que no toquen nada, picaportes, timbre, nada. También les mandé vitamina C, que me habían recomendado que tomen todos los días, para que lo sigan tomando a pesar de no estar conmigo“, había dicho la modelo.

En diálogo con LAM, Mica Viciconte le respondió a Nicole. “Hay gente que pasa a transmitir pánico, hablo en general. Quiero decir que tanto Fabi como yo somos adultos que tenemos la capacidad de que si no entendemos algo, podemos consultar, averiguar y preguntar. Nosotros sabemos cocinar, después si hay un tema particular de última puede mandar viandas que las recibimos, no hay ningún problema y me ahorro de cocinar“, dijo.

“Después con el tema del ascensor, los que vivimos en departamento y no tenemos la posibilidad de vivir en una casa como es nuestro caso, tomamos medidas. Acá se toman medidas. En el ascensor hay palillos descartables, el encargado limpia todo el tiempo y nosotros mejoramos la limpieza”, dijo.

Después agregó. “No es que somos inconscientes y estamos estornudando. Los chicos en general entienden todo“. Neumann quizás exageró con el tema de la prevención. “Les pedí que traten de comer lo más sano posible: frutas, verduras y cosas que les hagan bien al sistema inmunológico. Esos fueron todos mis recaudos, pero una vez que uno entrega, por más que quiera tener todo el control, no lo tiene. Igual, están bien con el padre. Cuando pueda, las voy a ir a buscar“, dijo ella.