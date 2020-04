Bailando 2020: Ángel De Brito anunció las modificaciones en el programa

Ayer, Ángel De Brito anunció a los primeros participantes del Bailando por un Sueño 2020. Aunque se presentarán algunas celebridades que ya son un clásico en el show, como Charlotte Caniggia y Alex Caniggia, el programa tendrá varios cambios. Es que a partir de la pandemia, hubo que hacer modificaciones en el formato.

“Por ahora ya están todos los equipos confirmados, van a ser 25, la idea es que debute el 27 de abril o en esos días“, empezó diciendo Ángel. “Con Marcelo, con los jurados, con las parejas que ya saben, más algunas sorpresas que se van a anunciar, pero bailando en espejo, sin tocarse y están ensayando todos por Skype“.

“El resultado va a ser un desastre, sin enlaces, sin trucos, sin beso, sin todos los recursos“, dijo el conductor de LAM. Además, hay otro cambio importantísimo, no habrán eliminaciones durante las primeras jornadas. “Habrá una pareja bailando por programa porque va a haber otros contenidos“, dijo. “El jurado va a estar separado, no habrá familias y sólo estará el coach“.

“En el primer ritmo, disco, no hay teléfonos por la situación, sólo puntajes que se sumarán con el segundo ritmo y allí recién se verá que parejas van al teléfono con el puntaje total“, anunció. El jurado tendrá que tomar distancia, al igual que las parejas. “Vamos a estar más separados, no vamos a poder deliberar”. Es por eso que no habrá eliminaciones sino que será como un campeonato.

Conocé a las parejas del Bailando 2020

Se suma al Bailando 2020 Dalma Maradona, acompañada de Facu Insúa, que ya fue partenaire de varias participantes del Bailando. Anita Martínez volverá al concurso, pero no lo hará en pareja con el Bicho Gómez. El comediante será acompañado por una actriz. También bailará Cinthia Fernández, acompañada por Fer Kessler, que debutará en el certamen. Y claro, también estará su ex pareja, Martín Baclini, junto a su novia actual, Agustina Agazzani. Más información en esta nota anterior.