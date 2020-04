“Es muy duro…” Carmen Barbieri vive el aislamiento lejos de Fede Bal

Semanas atrás, Fede Bal anunció una triste noticia, fue diagnosticado con cáncer de intestino. El actor está pasando la cuarentena en su casa en Ingeniero Maschwitz junto a su novia, Sofía Aldrey. Su madre, Carmen Barbieri, contó cómo hace para encontrarse con él a pesar del aislamiento. La actriz dio una entrevista para la revista Caras.

Fede empezó su tratamiento hace una semana. Este es el único momento en que se puede encontrar con Carmen. “Lo veo a través de videollamada, hablamos todo el tiempo, pero el momento en el que nos vemos cara a cara es cuando va a la sesión de rayos y quimioterapia al Fleming, que pasa por casa y lo veo desde la puerta, a través del vidrio del auto“.

“¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, es muy duro“, expresó la actriz. Fede Bal empezó su tratamiento el pasado 25 de marzo. El actor comentó que las sesiones durarían seis semanas y no eran dolorosas.

Como informamos anteriormente, Bal comentó que además de recibir el tratamiento, está cambiando su forma de alimentarse. Dejó de comer carne, dejó el azúcar, los lácteos y el alcohol, y en cuanto a verduras y frutas, solo las consume orgánicas. Tampoco consume alimentos procesados. Además, empezó a hacer reiki y meditación. “Sentí que viví 30 años haciendo las cosas mal“, había dicho.

Por su parte, Carmen Barbieri comentó cómo vive el proceso de Fede desde el aislamiento. “Es un campeón, primero lo note súper tranquilo, antes de ir al centro pasó por casa y nos saludamos por intermedio del vidrio del auto, vino manejando solo, Sofía se quedó en la casa donde están viviendo. Me dio mucho dolor no poder abrazar a mi hijo, pero también sentí mucho orgullo por la valentía que tiene al enfrentar esta enfermedad“.