Malena Guinzburg, ¿se arrepiente de dar el ‘sí’ al Bailando?

😭😭😭😭 Dudé mucho si subir este vídeo así como está. En Instagram la gente no llora. Todos metemos filtros y nos mostramos mucho más felices de lo que somos. Yo estoy así. Por momentos bien, llevándola tranquila, y por momentos con mucha angustia. Tengo amigas y amigos que igual. Y este es mi diario. Así que un poco de llanto y un poco de risa. Espero que sepan entender. Los quiero mucho!