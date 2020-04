¡Se va! Kourtney dio un paso atrás en “Keeping Up With The Kardashian”

Kourtney Kardashian ya lo había anticipado y ahora es oficial, dejará “Keeping Up With The Kardashian“. La mayor de las hermanas está cansada de la exposición mediática y decidió que prefiere guardar su vida privada. Además, la celebridad dijo que le dedicaría más tiempo a sus hijos a partir de ahora. Así lo explicó en su cuenta de Twitter.

“Me doy cuenta de que gran parte de la conversación en este momento rodea mi ética de trabajo, y siento que necesito aclarar una cosa: criar hijos también es un trabajo. De hecho, es el trabajo más difícil y gratificante que he tenido“, reveló la celebridad. Kourtney, además, centrará sus esfuerzos en su marca, “Poosh“.

“He decidido centrarme en mis hijos y en mi marca de estilo de vida, ‘Poosh’, que se trata de encontrar SU equilibrio saludable para vivir su mejor vida. No juzgo a nadie que elija una ruta diferente, y espero que todos puedan apreciar mis elecciones también“, dijo la celebridad. Kourtney tenía intenciones de dejar “Keeping Up With The Kardashian” hacía mucho tiempo. Pero sus hermanas no se lo permitían.

Tuvo que enfrentarse a Kim antes de tomar esta decisión. Como informamos anteriormente, las hermanas protagonizaron una fuerte pelea. La más famosa de las Kardashian se enfureció al saber que Kourtney les había estado ocultando información. Ella solo quería proteger la privacidad de su familia. Esto las lelvó a los golpes.

Kim llegó a amenazarla con demandarla. La empresaria, también abogada, alegó que Kourtney había incumplido el contrato por lo que llevaría el conflicto a la justicia. Finalmente, se reconciliaron, pero no se sabe hasta cuándo durará esta tregua. Para saber más sobre este tema, te recomendamos leer esta nota anterior.