“Sos tan culpable como él…” Yanina Latorre estalló contra Cinthia Fernández

Días atrás, Cinthia Fernández hizo público que Martín Baclini contrató a un call center para seguir en el Bailando el año pasado. La panelista de LAM lo acusó de haberla usado para hacerse famoso. Y la compañera de programa de Cinthia, Yanina Latorre, se puso del lado de él. “Le estás contando a la gente que llamaste a un call center para quedarte en el Bailando“, le dijo la angelita.

“Yo no lo llamé. Fue idea de él. Es fácil acusarme desde esa silla en la que estás vos. Y que él te mande un audio como una mosquita muerta diciendo que yo lo obligué a seguir en el Bailando, cuando él también estaba desesperado“, le respondió Cinthia. “Estoy podrida de que me grites y que me vivas señalando con el dedo y que me acuses“, dijo.

“Cada cosa te la puedo explicar y con pruebas. Y le cierro la boca”, aseguró Fernández. “Estoy cansada de que estés todo el tiempo así. La sororidad se la meten sabés dónde ustedes…“, dijo Cinthia, a lo que Yanina respondió picantísima. “Pará, reina. ¿Qué es sororidad?, ¿estar de acuerdo en todo con vos? Si estás confesando que para ganar un teléfono del Bailando llamaste a un call center. ¿De qué pruebas estás hablando?”.

“Sos tan culpable como él de llamar a un call center. ¿Para qué contás eso públicamente?“, le soltó. Es que Cinthia admitió haber sido quien llamó al call center, siempre “en nombre de Martín”. Según ella, Baclini estaba desesperado por seguir en el Bailando e invirtió mucho dinero en su continuidad en el programa, y ella lo ayudó.

Yanina Latorre: “A vos también te gusta ganar todo”

“¿Él te apuntó con una pistola para llamar a un call center? A vos también te gusta ganar a todo y tenías la suerte de estar con un tipo que podía garparlo“, siguió Latorre. “Él también estaba desesperado. Y si yo quedo mal, quedo mal, pero mentirosa a mí… Nadie más me va a decir mentirosa“, contestó Fernández. Más información en esta nota anterior.