“Yo soy cómplice…” Cinthia Fernández y el escándalo del call center

Días atrás, Cinthia Fernández hizo público que Martín Baclini contrató a un call center para seguir en el Bailando el año pasado. La panelista de LAM lo acusó de haberla usado para hacerse famoso. “No lo quiero ver ni en figurita porque lo que me hizo, el dolor que me causó, los pocos códigos que tuvo y el mal manejo como hombre, borraron todo lo maravilloso que hizo por mí en todo este tiempo“, había dicho Cinthia.

Más tarde, la panelista le pegó con todo. “Les cuento algo, Martín Baclini pagó un call center el año pasado para no irse en la última gala del Bailando“, sentenció Cinthia Fernández. “También tengo pruebas“, había escrito la panelista en su cuenta de Twitter. Y finalmente, sacó esas pruebas a la luz. Fernández leyó una serie de mensajes dejando en evidencia a su ex.

“Lo leo… Tenemos que ir para adelante, no mezclemos, hay que apuntar a lo emocional. Hay que usar todo a favor, más las 100 lucas que pongo“, decía el mensaje. “El señor me dijo mentirosa. Que había sido idea mía. ¡Yo no sé de dónde sacaría un contacto de un call center! Yo no soy amiga de empresarios“, dijo.

“También tengo el audio del señor del call center“, agregó después. Pero a las angelitas no las convenció esta historia. “Vos también lo hiciste. Vos también llamaste“, le disparó Yanina Latorre. “Le estás contando a la gente que llamaste a un call center para quedarte en el Bailando“. Cinthia se sinceró: “El chat es de él. El contacto es de él. Y yo soy cómplice“, dijo.

“Pero fue idea de él“, agregó. “Que no me diga a mí desesperada porque por segunda vez aceptó el Bailando, estaba también él desesperado porque llamó a un call center. Y si yo quedo mal, quedo mal, pero a mí mentirosa, ‘ésta’, nadie más me va a decir mentirosa. Tengo las pruebas de todo“, cerró la panelista.