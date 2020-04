Fernández volvió a hablar del sueldo de los políticos

El país está viviendo un grave momento a causa del coronavirus. Esto provocará un gran impacto en la economía. Desde la oposición lanzaron una campaña para que los funcionarios de gobierno recorten sus salarios. El presidente volvió a hablar de esto y dijo que rechaza totalmente esta idea. Además, respaldó el proyecto que contempla un impuesto extraordinario a quienes blanquearon capitales.

NA informó que el presidente volvió a rechazar la idea de bajar los sueldos de sus funcionarios.”Yo reivindico la política, el servicio público que la política presta. No voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Nunca me sumé a esa lógica”, sostuvo el jefe de Estado en una entrevista este domingo.

“Yo he visto que los jueces de la Corte han donado el 25% de sus sueldos, está muy bien. Pero quiero decir que eso es casi el sueldo del presidente de la República”, diferenció. En esta línea, afirmó que todos los funcionarios de su gobierno, a diferencia de los de la anterior gestión de Cambiemos, “viven de su sueldo”. Ninguno tiene un salario “exorbitante”.

En este sentido, Fernández consideró que tiene “más lógica” exigir un aporte a los que más ganaron o se beneficiaron “por el blanqueo después de defraudar al Estado y no pagar impuestos”. “Es mucho más razonable pedirles un esfuerzo a ellos que a Carla Vizzotti, que gana 150 mil pesos. Ella está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus”, afirmó en declaraciones a El Cohete a la Luna.

De esta manera, Fernández se opuso tajantemente a la propuesta que días atrás le había enviado por carta el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio. Ellos querían crear un fondo de emergencia constituido con el 30% de los ingresos de todos los cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado. Además, se refirió a los cacerolazos que se hicieron sentir en algunos barrios de la Capital Federal y del norte del Conurbano. “A mí las cacerolas no me afectaron en ningún momento”, aportó.