“No están captando el mensaje…” Nicole Neumann y un fuerte descargo sobre el consumo de carne

Como se sabe, Nicole Neumann no consume carne. La modelo es vegetariana y se ha tenido que enfrentar a varias críticas a raíz de esto en la televisión. Esta vez, Nicole se indignó por un comentario constante en las redes sociales. Las ganas de que termine la cuarentena para “comer un asado”. Nicole se descargó en su cuenta de Instagram.

“Posta, ante esta situación de pandemia (y todas las provenientes del consumo de animales siempre) que sigan hablando del ‘asadito del domingo’ me supera. No están captando el mensaje para nada, ¿no? ¿La nueva conciencia no los está cacheteando? Pueden ser pastas, facturas… No se necesita carne para disfrutar en familia ni para sobrevivir, eh“, escribió Nicole Neumann.

La modelo ya había dejado en claro su postura anteriormente. En septiembre del año pasado, Nicole pasó un mal momento en la pantalla de “Nosotros a la Mañana“, donde es panelista. La modelo tuvo que ver un móvil en vivo en una parrilla, algo que le molestó muchísimo. “Es un bicho muerto, asesinado y descuartizado“, había dicho Nicole.

“Seamos claros, les guste o no y a pesar de que lo quieran negar“, sentenció. “¿A quién le puede gustar ver ese bicho muerto?“. Por otro lado, la modelo ha usado sus redes sociales para intentar concientizar a sus seguidores sobre el consumo de carne más de una vez. “Desadoctrinate. Te hicieron creer que ellos son distintos a un perro o gato. Son sólo bebés“, había escrito junto a la foto de un pequeño cerdo.

Neumann ya había despertado una importante discusión cuando habló del jinete que murió en el festival de doma de Jesus María. El hombre fue aplastado por el caballo que montaba. “Es como cuando lamentamos en las corridas de los toros, cuando fallece el torero, ¿entendés? El torero está provocando al toro y el destino más común sería ese, que te termines muriendo“, había dicho. Más información en esta nota anterior.