“Nunca recurro a la violencia pero…” Kim Kardashian rompió el silencio sobre su pelea con Kourtney

Hace unas semanas, se publicaron imágenes de una pelea física entre Kim Kardashian y su hermana mayor, Kourtney Kardashian, después de que la última hablara de dejar el programa. La más famosa de las Kardashian finalmente rompió el silencio sobre la pelea. La socialité dio una entrevista para el show de Jimmy Fallon y esclareció el asunto.

“Fue bastante intenso. Siento que se ha construido un resentimiento por parte de Kourtney. En realidad siento que simplemente no quiere filmar nunca más. Ella no es el tipo de persona que toma una decisión y dice: ‘Ok, chicas no voy a filmar más”, pero viene a trabajar con una mala actitud todos los días. Se desquita con todo el mundo. El equipo y nosotras“, dijo.

Luego, Jimmy le preguntó sobre la violencia que se vio en el programa. Kim Kardashian contó que después de que su madre las viera a ella y a Kourtney peleando, lloró. Tuvieron que parar la producción durante una semana por el shock que les causó a todos. Y después explicó: “Realmente nunca recurro a la violencia pero ella me rasguñó tan fuerte, ustedes no vieron, pero estaba sangrando“.

“Entonces, cuando miré mi brazo y vi que me había arañado, solo me acerqué y la abofeteé. No estoy para nada orgullosa de ese momento pero lo atravesamos. Ella ya tomó la decisión de tomarse un tiempo fuera del programa. Creo que realmente lo necesita. Será lo mejor para ella“, dijo Kim. Kourtney, por su parte, dio sus motivos para alejarse.

“Me doy cuenta de que gran parte de la conversación en este momento rodea mi ética de trabajo, y siento que necesito aclarar una cosa: criar hijos también es un trabajo. De hecho, es el trabajo más difícil y gratificante que he tenido. He decidido centrarme en mis hijos y en mi marca de estilo de vida, ‘Poosh’“, explicó Kourtney. Para saber más sobre este conflicto, te recomendamos esta nota anterior.